Jolo vince e vola in testa al campionato. Il Prato Nord non si ferma: vetta vicina

Il ventiduesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiuso lasciando a tutte le formazioni di Prato e provincia punti o spunti su cui riflettere. Partendo dalla Prima Categoria, fa sicuramente festa lo Jolo che è ufficialmente la nuova capolista del girone C. Merito del 2-1 esterno griffato da Lupetti e Bettazzi, utile per violare il terreno di gioco degli Amici Miei ed approfittare del mezzo passo falso della Folgor Calenzano. Le dolenti note riguardano piuttosto C.F. 2001 e CSL Prato Social Club, caduti entrambi fra le mura amiche: il Barberino Tavarnelle ha vinto 1-0 contro il Casale, il Cerbaia ha battuto 2-1 gli uomini di coach Rondelli nonostante la rete di Conti.

Scendendo invece in Seconda Categoria, le cose per il Prato Nord iniziano a farsi interessanti in chiave-promozione: con l’1-0 con cui i ragazzi del presidente Degli Innocenti hanno fermato la capolista Montagna Pistoiese al Galleni (siglato da Miele) la vetta del girone E occupata proprio dai pistoiesi e dall’Atletico Casini Spedalino dista solamente due lunghezze. Anche grazie alla Galcianese, che ha bloccato sul 2-2 l’Atletico e dovrà sfruttare questo punto soprattutto sul piano dell’autostima in vista delle prossime uscite. Stesso punteggio con cui il Montemurlo, quinto in classifica, ha impattato in casa con il Pistoia Nord. L’eterno Viti ha trascinato il Chiesanuova nel 2-0 contro il Montale Pol.90 Antares, supportato nel tabellino da Scardilli. Tutto da rifare per La Querce, dove il recente cambio alla guida tecnica non sembra aver dato i risultati sperati per adesso: il Montalbano Cecina ha vinto 2-0.

Passando invece al girone F, Virtus Comeana-Tavola è finita a reti inviolate: le contendenti si sono divise equamente la posta in palio e possono continuare a cullare il sogno di rincorrere i playoff. Torna a rivedere le stelle la Pietà 2004: il 5-1 inflitto a domicilio al Monterappoli (con Novelli mattatori) dovrà rappresentare per forza un trampolino di lancio in vista delle prossime partite. Pollice verso invece per le compagini impegnate nella lotta per non retrocedere: solo Poggio a Caiano e Mezzana hanno in parte limitato i danni, pareggiando 1-1 rispettivamente contro Santa Maria e Sesto. L’Eurocalcio ha sconfitto 2-0 il Prato Sport, mentre il Vernio è caduto a sorpresa in casa: il Doccia ha stravinto 4-1, la banda Coschignano dovrà rilanciarsi.