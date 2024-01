Jolo beffato nel finale, la vetta resta lontana. Chiesanuova e Virtus Comeana lanciate

La sedicesima giornata di campionato, la prima del nuovo anno e del girone di ritorno, si è chiusa ieri. Per le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria il bilancio non può dirsi del tutto positivo, perlomeno a livello generale. Per quel che riguarda la Prima Categoria, non sono arrivate sconfitte ma nemmeno vittorie: solo pareggi per Jolo, CSL Prato Social Club e C.F. 2001. Gli uomini di Diodato non sono riusciti a prendersi il secondo posto nel girone C proprio ai danni del Cerbaia: la doppietta di Bettazzi è stata vanificata dal pari dei padroni di casa fiorentini a pochi secondi dallo scadere, a sancire il 2-2 finale.

Il CSL di Rondelli ha colto un pari a reti bianche in casa contro il Gambassi, mentre il Casale e Fattoria ha ottenuto il medesimo risultato fra le mura amiche contro la Sancascianese.

Scendendo in Seconda Categoria, la copertina è per il Prato Nord, che ha sfruttato il fattore-campo per battere il Borgo a Buggiano. Un 5-3 pirotecnico (griffato dalla doppietta di Calamai e dagli acuti di Miele, Calamai e Lenzi) che consente oltretutto alla banda Di Grandi di fare capolino in zona playoff, a riprova di una crescita lenta ma costante evidenziata nel corso degli scorsi mesi (dopo un avvio stagionale incerto e balbettante). Scendono invece le quotazioni del Montemurlo Jolly: i montemurlesi hanno ancora una partita da recuperare, ma il 2-2 esterno contro il Montalbano Cecina li allontana ulteriormente dalla vetta. Occhio invece al Chiesanuova, che sta risalendo la china senza farsi notare: Ferraro, Ferri e Ballini hanno firmato il 3-1 inflitto a domicilio al Cintolese.

Riscatto della Galcianese contro il Montale Pol.90 Antares (2-1), mentre La Querce è caduta davanti al proprio pubblico sotto i colpi dell’Atletico Casini Spedalino (0-2). Passando al girone F, continua la crisi di risultati della Pietà, che non è riuscita a sfruttare il match-point esterno contro il Doccia per tornare al vertice della graduatoria del girone F: i locali hanno vinto 2-0. I ragazzi di Giovannetti restano comunque a sole due lunghezze dal primo posto, anche perché il Tavola è riuscito a bloccare sull’1-1 la Laurenziana (gol di Cecchi) e il Vernio ha fatto registrare il medesimo punteggio con il Daytona. Ma a far festa è soprattutto la Virtus Comeana: il 2-1 casalingo sulla Virtus Rifredi sottoscritto da Righi ed Arcangioli lancia il club comeanese ad un punto dalla vetta.

Burchietti ha segnato, ma il Poggio a Caiano ha pareggiato 1-1 in casa il Sesto. E il Mezzana ha ottenuto lo stesso risultato, nella tana dell’Eurocalcio. Tutto da rifare infine per il Prato Sport, con il Santa Maria vittorioso per il 2-1.

Giovanni Fiorentino