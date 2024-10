Jiu-jitsu, poker di medaglie per il Rio Grappling Prato Sud

Prato, 30 ottobre 2024 - Pochi giorni fa a Roma, si è svolta la seconda edizione dell'”Italian Trophy Open Brazilian Jiu-jitsu”, che ha visto convergere nella capitale numerosi agonisti provenienti da tutta Italia. A combattere c'era anche una delegazione del Rio Grappling Club Prato Sud, composta dai Edoardo Travaglini, Stefano Galeotti e Gabriele Reali. E il gruppo, cimentandosi nelle varie categorie anagrafiche e nelle varie specialità, è riuscito a tornare a casa con quattro medaglie: nel dettaglio si tratta di un oro, due argenti ed un bronzo che lasciano ben sperare sia per il presente che per il futuro. Il risultato migliore, dati alla mano, lo ha colto Travaglini: è salito sul gradino più alto del podio nella specialità “Gi” vincendo ai punti, conquistando poi anche una medaglia d'argento nella specialità “Nogi” a causa di una squalifica rimediata in finale (dopo aver vinto il primo incontro”. Argento nella specialità Gi anche per Galeotti, dopo aver perso ai punti contro il proprio avversario. Buona infine anche la prestazione di Reali: dopo aver vinto il primo combattimento per “armlock” e il secondo ai punti, si è fermato solamente al terzo incontro riuscendo comunque ad agguantare una medaglia di bronzo. L'obiettivo in vista dei prossimi impegni, per il sodalizio pratese di arti marziali, resta a questo punto quello di chiudere nel migliore dei modi il 2024, incrementando ulteriormente il medagliere per poi iniziare il 2025 nel segno della continuità.

G.F.