Italia-Germania 1-1, festa azzurra al Lungobisenzio per più di duemila tifosi

Italia-Germania al Lungobisenzio (foto Attalmi)

Prato, 27 marzo 2023 – Entusiasmo alle stelle a Prato per la Nazionale Under 20 di calcio. In campo contro la Germania nell'ultimo appuntamento del Torneo 8 Nazioni, l'Italia ha potuto beneficiare della spinta degli oltre 2mila spettatori occorsi al Lungobisenzio. Sugli spalti tanti giovanissimi con le loro famiglie, rappresentative delle scuole calcio locali, studenti e semplici appassionati. La risposta di pubblico ha superato le più rosee aspettative, tanto che dopo mezzora dal fischio d'avvio si è deciso di aprire quello che tradizionalmente è il settore ospiti dell'impianto per dare la possibilità a tutti di godersi la partita. Insomma, per i pratesi si è trattata di una grande festa e sul campo gli Azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata hanno onorato eccome l'appuntamento, riprendendo i tedeschi sull'1-1 grazie alla rete siglata da Ambrosino nella ripresa.

Presenti in tribuna, fra gli altri, il sindaco Matteo Biffoni e il presidente del Prato, Stefano Commini. "E' stata una festa straordinaria di sport - le parole di un orgoglioso Biffoni - E' stato bello soprattutto vedere così tanti giovani, ma in generale così tanti pratesi. Sinceramente non ci aspettavamo una risposta del genere, abbiamo superato di gran lunga il numero previsto e infatti è stato aperto anche il settore ospiti. Prato ha dimostrato di amare il calcio e i colori azzurri".

Italia-Germania 1-1

ITALIA: Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (38’st Fiumanò), Giovane; Zuccon (1’st Terracciano), Prati, Ndour; Volpato (13’st Fazzini); Nasti, Ambrosino (32’st Cassano). A disp.: Sassi, Pieragnolo, Degli Innocenti, Terracciano, Valente, Paoletti, Satriano, Fazzini, Fontanarosa, Pagano. All.: Nunziata

GERMANIA: Noll; Gunther, Siebert, Lawrence, Calhanoglu; Wagner; Beier, Nebel, Castrop, Rossmann (1’st Schernhant); Sieb (27’st Asllani). A disp.: Ostrzinski, Fofana, Rohl, Jessen, Scott, Oermann, Scherhant. All.: Wolf

ARBITRO: Meraviglia sez. Pistoia. Assistenti: Pagliardini e Scatragli. IV Ufficiale: Volpi

RETI: 15’st Sieb, 20’st Ambrosino

NOTE – Ammoniti: Nebel, Lawrence, Wagner, Zanotti, Ambrosino. Spettatori 2200 circa.