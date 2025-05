I Dragons dominano Sancat Firenze in gara-1 delle semifinali playoff

E una. I Dragons proseguono nella serie positiva e chiudono gara-1 delle semifinali con un successo netto, 85-72, nei confronti di Sancat Firenze che lascia ben sperare riguardo all’approdo dei pratesi all’atto conclusivo dei playoff. Mercoledì, infatti, concedendo il bis in gara-2, che sarà disputata a Firenze, la squadra di coach Edo Banchelli potrebbe già chiudere il conto. Alle Toscanini, dopo un primo quarto equilibrato ma con capitan Staino (al rientro ma solo in panchina per onor di firma) ed i suoi sempre avanti, i Dragons vengono fuori prepotentemente nella seconda mini frazione, andando al riposo lungo su un già perentorio 43-31. All’inizio del terzo quarto i fiorentini provano a rifarsi sotto, ma i padroni di casa non si fanno intimorire e mantengono a distanza gli avversari (64-52 alla conclusione della mini frazione), cosa che accade anche in avvio dell’ultimo quarto, grazie ai due canestri consecutivi di Marini e alla tripla di Pacini (71-57 al 33’). Pracchia segna con più regolarità da sotto e un anti-sportivo di Pacini ridà ossigeno ai gigliati (80-70 al 38’), ma i Dragons gestiscono bene il finale portandosi a casa gara-1 con la soddisfazione di avere ben sette giocatori in doppia cifra.

Il tabellino del match dice che i Dragons sono scesi in campo con Manfredini 14, Marini 10, Iardella 12, Magni 10, Staino, Berni, Rosati, Smecca 11, Salvadori 16, Torrini, Pacini 12 Settesoldi. Coach: Banchelli. Mentre la Sancat con Pracchia 20, Ricci 13, Camiciottoli, Matichecchia 3, Mariani, Caccavale 11, Berti 5, Menchini 6, Brogi, Degl’Innocenti, Pinarelli 14, Caselli. Coach: Calamai. Arbitri Cavallo di Siena e Barbanti di Livorno. I parziali: 19-17,43-31,64-52, 85-72.

La serie prosegue mercoledì alle 20.30 al palazzetto di San Marcellino a Firenze con gara-2 nella quale i padroni di casa della Sancat dovranno vincere per giocare la bella alle Toscanini domenica 18 maggio sempre alle 18. Un nuovo successo dei Dragons chiuderebbe invece subito il conto.

Massimiliano Martini