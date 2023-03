Il Prato con l’Aversa Derby per l’Italgronda

Tornano in campo, dopo i rispettivi turni di riposo, le pratesi dei campionati nazionali di calcio a cinque. In serie A2 il Prato Calcio a 5, fermo sabato scorso per l’annullamento del match previsto dal calendario con l’AP Aversa che nel frattempo si è ritirato dal torneo, dovrà giocare uno scontro diretto molto importante contro l’Eur Roma terzultimo. I biancazzurri disputeranno questa partita in trasferta ma dovranno cercare di sfruttarla al massimo per interrompere la lunga serie negativa e avvicinare il divario nei confronti del Città di Massa, penultimo a cinque lunghezze. Al Pala To Live il fischio d’inizio sarà alle 15. Queste le altre gare in programma nella venticinquesima giornata: Lazio-Città di Massa, Italpol-Roma C5, Cus Molise-Active Network, Futsal Cesena-Modena Cavezzo, Todis Lido di Ostia-Ecocity Genzano. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Ecocity Genzano 56 punti; Todis Lido di Ostia 52; Futsal Cesena 39; Saviatesta Mantova 35; Lazio 34; Roma C5 31; Active Network 30; Cus Molise 29; Sporting Hornets e Modena Cavezzo 27; Italpol 24; Eur Roma 15; Città di Massa 9; Prato Calcio a 5 4.

Dopo il turno di riposo che ha riguardato in questo caso tutto il campionato, torna in campo anche l’Italgronda Futsal Prato per la ventunesima giornata di serie B girone C. La squadra allenata da Zudetich ha in calendario una sfida complicata non tanto per ragioni di classifica quanto di campanile. I pratesi dovranno infatti giocare il derby con l’Arpi Nova, classico avversario delle ultime stagioni (e kappaò 8-0 nell’amichevole giocata proprio con il Prato Calcio a 5 durante la sosta). L’obiettivo per l’appena riconfermato El Gallaf e compagni è quello di allungare la striscia di vittorie e risalire ulteriormente la classifica. Unica incognita, il fattore campo: si giocherà infatti all’Arena di Campi Bisenzio con inizio alle 16.

Massimiliano Martini