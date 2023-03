Il Prato Calcio a 5 alla prova "capitale"

Il confronto casalingo con lo Sporting Hornets Roma in programma questo pomeriggio, rappresenta per il Prato Calcio a 5 un passaggio fondamentale per poter continuare a sperare nella salvezza. A sole quattro giornate dalla conclusione della regular season e con cinque punti da recuperare sul Città di Massa che è penultimo, i biancazzurri allenati da Andrea Bearzi sono obbligati a conquistare il bottino pieno, considerato anche che nelle tre restanti gare che dovranno disputare da qui al termine ci saranno da superare scogli importanti come quelli rappresentati da Modena Cavezzo e da Active Network Viterbo, avversari forti il primo dei quali da affrontare in trasferta, per arrivare al 15 aprile, giorno dello scontro diretto con lo stesso Città di Massa (che fra l’altro disputerà una gara in meno dei pratesi) e ultimo match della stagione regolare, con la possibilità di giocarsi ancora la permanenza in serie A2. Il Prato Calcio a 5, che è reduce da una lunghissima serie negativa ed ha soli quattro punti all’attivo, dunque oggi deve provare a muovere finalmente la sua classifica, non fosse altro per alzare il morale di un gruppo che anche nel turno precedente ha dovuto rimediare una sonora sconfitta sul campo della capolista. Appuntamento all’Estraforum Kobilica con inizio alle ore 16.

Queste le altre partite della ventisettesima giornata: Eur-Modena Cavezzo, Italpol-Ecocity Genzano, Mantova-Todis Lido di Ostia, Futsal Cesena-Città di Massa, Lazio-Roma C5. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Ecocity Genzano 59 punti; Todis Lido di Ostia 58; Futsal Cesena 42; Lazio 37; Active Network 36; Mantova 35; Roma 34; Cus Molise 32; Sporting Hornets 28; Modena 27; Italpol 24; Eur 19; Città di Massa 9; Prato 4. In questo fine settimana, la squadra maschile del Prato Calcio a 5 sarà l’unica pratese a scendere in campo nei campionati nazionali: riposano infatti sia la femminile che l’Italgronda Futsal di serie B.

Massimiliano Martini