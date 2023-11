Il Prato cade ancora E il derby è rinviato

PRATO

0

IMOLESE

1

PRATO (4-3-3): Fogli 6; Casucci 6 (84’ Stickler), De Pace 5,5, Angeli 6, Lambiase; Cela 6, Gemignani 6 (75’ Piccoli s.v.), Trovade 6 (75’ Marangon s.v.); Addiego Mobilio 4,5, Gori 5 (67’ Limberti s.v.), D’Agostino 5 (67’ Tedesco s.v.). All. Novelli 5,5.

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Ciucci, Ale, Elefante (76’ Dall’Osso); Daffe, Gulinatti, Sadek (46’ Brandi, 56’ Vlahovic), Konate (59’ Reinero); Capozzi; Spatari (59’ Diawara), Rizzi. All. D’Amore.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Rete: 61’ Capozzi.

Partiamo dalle notizie extra-campo. Prato-Pistoiese di domenica prossima è stata rinviata a mercoledì 15 novembre alle 19.45. E’ la decisione presa ieri mattina dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Prato, Adriana Cogode, al quale hanno partecipato il sindaco Biffoni, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il presidente del Prato, Stefano Commini.

Tornando invece alla partita giocata ieri dal Prato, arriva ancora una sconfitta per i biancazzurri, battuti 1-0 dall’Imolese al termine di un match combattuto, nel quale i padroni di casa hanno gettato al vento tantissime occasioni, anche un rigore. La squadra di Novelli rimane quindi a quota 12 e deve fortemente guardarsi le spalle.

Primo tempo avaro di emozioni. Al 10’ ci prova Daffe con una conclusione in diagonale ben respinta da Fogli. Un minuto dopo è Sadek dal limite a non trovare lo specchio. L’Imolese in avvio si fa preferire sul piano del possesso palla e del palleggio. Al 35’ si vede il Prato con il colpo di testa di De Pace che non crea problemi ad Adorni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa la squadra di casa parte con un piglio diverso. Al 51’ occasionissima per il Prato con D’Agostino lanciato in area solo davanti all’estremo difensore emiliano che però è miracoloso nel respingere la minaccia in uscita. Al 60’ Gori viene lanciato sul filo del fuorigioco da Addiego Mobilio, ma conclude alto sopra la traversa sprecando un’ottima opportunità.

Nell’azione successiva l’Imolese trova il vantaggio: Rizzi fa fuori De Pace sull’out di sinistra e mette al centro per l’accorrente Capozzi, che da pochi passi non sbaglia e mette alle spalle di Fogli. Al 69’ ci prova anche De Pace con un rasoterra ben neutralizzato dal portiere ospite, che si ripete al 73’ deviando una bella conclusione di Cela con i pugni. All’81’ Addiego Mobilio sguscia sull’out di destra e va a terra dopo un contatto con Ale. Rigore: dal dischetto lo stesso Addiego Mobilio calcia alto sopra la traversa.

L.M.