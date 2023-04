Il Poggio sfida l’Atletica Castello Csl Psc, al Rossi c’è la Rondinella

In attesa del derby che con ogni probabilità deciderà la lotta per il primato nel campionato Giovanissimi regionali, stamani scendono in campo Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club, rispettivamente alle 10.45 sul campo dell’Atletica Castello e alle 11 al Rossi contro la Rondinella Marzocco. Il match più agevole sembrerebbe quello dei medicei: i padroni di casa fiorentini sono ormai quasi retrocessi e quindi potrebbero avere motivazioni minori rispetto alla Rondinella Marzocco che invece arriva con disperato bisogno di punti. Facendo il colpaccio al Rossi, infatti, metterebbero pressione sul Banti Barberino e sul Rinascita Doccia. Le pratesi sanno che non possono concedersi passi falsi: il Poggio a Caiano per arrivare a +5 allo scontro diretto del Martini, il Csl Psc per provare a portare a una sola partita il distacco dai medicei. Sempre stamani in campo anche gli Allievi regionali. Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club sarà di scena alle 10.30 sul terreno di gioco del Firenze Ovest.