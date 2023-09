Il Maliseti Seano esulta: ecco come è andato il derby di Calcio di Promozione

Stati d’animo opposti in casa del Viaccia e del Maliseti Seano dopo il derby di coppa Italia di Promozione che ha regalato il passaggio del turno agli amaranto. In via Caduti senza croce non ci si monta troppo la testa, pensando soprattutto all’imminente avvio del campionato, anche se il tecnico della prima squadra, Piero Carovani, ci tiene a riconoscere i meriti dei suoi ragazzi, che sono riusciti a ribaltare lo 0-1 della gara d’andata e a reagire dopo il vantaggio immediato degli avversari: "Siamo stati bravi a non abbatterci, dopo l’1-0 che poteva essere una mazzata a livello psicologico e poteva tagliarci le gambe. Il pareggio ci ha dato coraggio e i ragazzi sono stati abili a sfruttare le occasioni che ci ha concesso il Viaccia per fare ancora male e per portare dalla nostra l’inerzia della partita – commenta –. Nella ripresa a voler essere pignoli potevamo gestire meglio alcuni contropiedi e invece siamo rimasti a soffrire fino al 90’. Ma alla fine va bene anche così e abbiamo passato il turno in coppa. Ora testa al campionato, che sarà difficilissimo. Dovremo provare a fare punti fin da subito per raggiungere la salvezza".

Si mastica amaro, invece, in casa del Viaccia. Non tanto per la prestazione, che invece è stata positiva, quanto per aver gettato al vento il passaggio del turno con degli errori evitabili, che hanno spianato la strada al Maliseti Seano. "Abbiamo cambiato tanto rispetto alla partita di andata per far mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori in vista del campionato. Ed eravamo partiti davvero bene, trovando anche il gol del vantaggio – commenta Lorenzo Gualtieri, vice allenatore del Viaccia –. Dopo abbiamo sofferto un po’ e poi abbiamo commesso due ingenuità importanti. Niente drammi e testa al campionato, che sarà molto impegnativo".

L.M.