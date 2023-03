Il Corallo brilla al trofeo "Gold" Ecco i risultati delle atlete pratesi

Poco più di una settimana fa era arrivato un dodicesimo posto di squadra (su quarantotto compagini provenienti da tutta Italia) nella seconda prova del campionato di serie C di ginnastica ritmica. E anche ieri le ginnaste dell’Asd Corallo hanno nel complesso ben figurato, nel "Torneo Gold Italia" andato in scena a Viareggio. Prestazioni positive per una stagione che sta vedendo le agoniste montemurlesi salire con una certa regolarità sul podio nelle varie competizioni. In Versilia, Bianca Bellini si è piazzata decima tra le "junior 1", precedendo le compagne Clarissa Paoletti ed Angelica Capecchi. Undicesima piazza fra le allieve per Aurora Cangioli fra le "allieve", davanti alla compagna Chloe Zipoli. Alla trasferta ha preso parte anche Maria Cecilia Bassilichi, con buoni riscontri. Le atlete di Patrizia Iovine sono già pronte a riprendere gli allenamenti, con un occhio che va già all’imminente "gara di casa": la seconda prova del campionato toscano di ritmica MSP si terrà a Bagnolo, il prossimo fine settimana.