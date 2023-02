I segreti e i trucchi del muay thai A lezione dal campione Topic

Appuntamento di grande prestigio alla palestra di via Silvio Pellico. La Asd Warriors ha organizzato per domani, dalle 19 alle 21, un seminario di arti marziali e in particolare di muay thai, con il campione internazionale Ognjen Topic per aumentare, grazie alle sua esperienza sui "campi di battaglia" di tutto il mondo, il bagaglio tecnico degli atleti pratesi. Topic, tre volte campione del mondo di muay thai, sarà in palestra con i ragazzi del Team Sparta (la squadra della Asd Warriors) per insegnare loro tutti i trucchi e i segreti di questa disciplina. Ognjen esule bosniaco in Serbia durante la guerra nei Balcani, è approdato con la famiglia negli Stati Uniti dopo che il padre, partito precedentemente, ha vinto una carta verde statunitense attraverso la lotteria dell’immigrazione. Da lì è iniziata la sua passione per la boxe prima e per le arti marziali poi. In realtà il campionissimo ha iniziato relativamente tardi ad avvicinarsi alla muay thai, ma la scorsa estate è riuscito ad essere il quarto straniero di sempre a vincere un prestigioso torneo a Bangkok.

L.M.