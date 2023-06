I Masterfuorios volano al primo posto nel torneo di calcio a 5 «Mundial»

I Masterfuorios volano nel girone A del torneo di calcio a 5 "Mundial" promosso dall’Opes Toscana Calcetto sui campi di Iolo. La capolista resta a punteggio pieno dopo il successo 7-3 ai danni dell’M16. Geloso trascina con una tripletta la prima della classe.

A segno anche Moretti due volte

e poi reti di Capuano e Urgolo. Per gli avversari a bersaglio Tempestini, Piscitelli e Belli. In attesa del match del Futsal Evergreen che vincendo contro gli Sbucciatori potrebbe agguantare il primato, chi si prende la seconda piazza è lo Sporting Gomma, grazie al 7-2 sulla Casa del Popolo di Bacchereto. Ceccarini con un poker indirizza il match verso lo Sporting, poi ci pensa Zipete con una tripletta a chiudere i conti. Passando al girone B i The Gunners vincono 9-5 sul Real Madrink e agganciano in vetta Dinosauri ed Euro Vg Is Back. Quest’ultime due formazioni però hanno una partita da giocare e quindi potrebbero riprendersi il vertice.