I Dragons riescono a ripartire: una vittoria pesante nel derby contro l’Union

Il derby pende dalla parte dei Dragons. Torna alla vittoria in serie C la Sibe Gruppo AF Prato, che si impone 71-69 contro l’Union Basket, la quale, dopo il cambio di allenatore, ha comunque dato del filo da torcere ai "cugini". I Dragons sono stati per due quarti e mezzo sotto nel punteggio, ma nel momento più difficile hanno sfoderato l’orgoglio e sono tornati a macinare punti. Quello andato in scena alle Toscanini, però, è stato un derby spettacolare in campo e sugli spalti, dove tantissimi appassionati sono accorsi per sostenere l’una o l’altra squadra (tribune sold out). A decidere l’esito della gara è stata una giocata nel finale, ma andiamo con ordine. L’avvio di gara sorride ai Dragons che guadagnano 10 punti di vantaggio grazie alle triple di Salvadori e Casella. Il primo quarto si chiude con un +6 per la Sibe. Nel secondo quarto sale in cattedra l’Union Basket di coach Paoletti, che alza le percentuali, sia da dentro sia da fuori, approfittando di un calo offensivo degli avversari, e chiude all’intervallo lungo in netto vantaggio. Al rientro in campo dagli spogliatoi il terzo quarto è la fotocopia del precedente e l’Union riesce addirittura a guadagnare 14 punti di vantaggio.

A questo punto si risveglia la Sibe Gruppo, che accorcia con il gioco. Il match torna in bilico. Tutto si decide nel quarto finale. Union non si arrende e mette di nuovo il naso avanti, ma si procede punto a punto. Appena prima della sirena fallo e canestro di Manfredini: con 27 secondi e palla ai Dragons arriva un blocco verticale a liberare Casella, Salvadori sfrutta un pick and roll con Berni e segna i due punti decisivi. Il tabellino Dragons: Manfredini 4, Sangermano ne, Artioli 8, Magni 14, Staino 11, Berni 6, Pinelli ne, Casella 17, Salvadori 9, Torrini ne, Pacini 2, Settesoldi ne. All. Pinelli. Il tabellino Union: Municchi 8, Vignozzi, Bellandi, Bogani 12, Bonetti 8, Corsi 10, Guasti, Lanari 3, Biagi 13, Cavicchi 5, Dionisi 10, Saccenti. All. Paoletti.