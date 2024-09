Golf, alle Pavoniere torna il Trofeo della Lana

Prato, 22 settembre 2024 – Sabato 26 ottobre al Golf Club Le Pavoniere di Prato si terrà la 33ª edizione del Trofeo della Lana, una delle competizioni più storiche e attese del circolo. Questo evento, nato da un’idea di Giors Oneto e promosso dalla rivista telematica Spiridon, rappresenta ormai un appuntamento fisso per i golfisti di tutto il mondo, grazie alla sua formula accattivante e al richiamo internazionale. La gara, che si svolgerà secondo la formula Stableford Pro-Am su 18 buche, avrà il suo primo tee-off alle ore 9 del mattino, dando il via a una giornata di grande sport e competizione. I pronostici per questa edizione vedono come protagonisti alcuni nomi di spicco del circuito golfistico. In particolare, ci sono grandi aspettative su Massimo Grazzini, che ha spesso dominato la scena del Trofeo della Lana, oltre a Paolo Bruschi e i golfisti cinesi Jin Songda e Yao Guangmeng, anch'essi pronti a lottare per la vittoria. Anche tra le donne la competizione sarà serrata.

Spiccano i nomi di Manuela Baldi, Morena Benedetti, Simona Cubeddu e Laura Papi, tutte pronte a darsi battaglia sul green per conquistare il prestigioso trofeo. Per coloro che desiderano partecipare, le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate contattando direttamente il Le Pavoniere Golf & Country Club al numero 0574 620855. L'edizione 2024 promette di essere, come sempre, un momento di grande sport e convivialità, confermando il Trofeo della Lana come un appuntamento imperdibile nel calendario golfistico pratese e internazionale.