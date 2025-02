Galcianese, due nuovi responsabili dell'area tecnica. E il vivaio visita il Viola Park

Prato, 13 febbraio 2025 - La Galcianese Calcio ha due nuovi responsabili dell'area tecnica. A darne l'annuncio è il presidente biancazzurro Andrea Andreini che ufficializza l'arrivo nel sodalizio di via Galcianese di Alessandro Carricato e Samuele Pennella. I due nuovi dirigenti andranno a comporre il team dell'area tecnica biancazzurra assieme al direttore generale Marco Reali. Di fatto tre figure che andranno a sostituire il ruolo del direttore sportivo, figura finora ricoperta da Stefano Sabatini. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti pronunciati direttamente dallo stesso Andreini. “Per oltre un decennio Sabatini è stata una figura portante della Galcianese Calcio – spiega il massimo dirigente biancazzurro - Lo ringraziamo per tutto il lavoro svolto in società, con i ragazzi e con le famiglie. E gli auguriamo il meglio sotto il piano professionale e personale”.

Tornando ai nuovi innesti nel sodalizio biancazzurro, Carricato e Pennella si occuperanno sia di seguire a 360 gradi il settore giovanile che di dare una mano nello scouting all'interno della scuola calcio. “L'idea societaria è stata quella di non avere più solo un direttore sportivo – prosegue Andreini - Bensì di affidarsi a tre figure in grado di ricoprire tutte le necessità della società dal punto di vista sportivo e dello scouting. In più leghiamo ancora di più la Galcianese ai galcianesi. Reali è infatti un galcianese puro sangue e anche i due nuovi responsabili dell'area tecnica sono di Galciana e conoscono a fondo il nostro ambiente. Per quanto riguarda il settore femminile, proseguirà la consueta attività del direttore generale Maurizio Santacroce, dando continuità all'ottimo lavoro svolto”.

A proposito di vivaio biancazzurro, i baby talenti della Galcianese questa settimana sono stati ospiti della Fiorentina al Viola Park. Un'occasione dal vivo per vedere uno dei centri sportivi più innovativi d'Europa, dove si allena la prima squadra gigliata e tutto il settore giovanile viola. “Un'emozione unica – conclude Andreini - Che rimarrà sicuramente a lungo nelle menti dei nostri ragazzi”.