Futura si fa notare a Calenzano Bertini è bronzo nei 50 farfalla

Una medaglia ed una serie di prestazioni incoraggianti, a confermare la crescita tecnica del gruppo che sembra procedere a pieno ritmo. Questi i riscontri ottenuti dalla Futura al termine dell’ottava edizione del "Trofeo della Mamma" di nuoto, andato in archivio nei giorni scorsi a Calenzano. Iniziando da Emma Rose Bertini, che ha agguantato una medaglia di bronzo nei 50 farfalla. Appena fuori dalla "top three", da segnalare i quarti posti colti da Margherita Naldi nei 100 stile e da Giovanni Fambrini nei 50 stile, mentre Edoardo Perillo Marcone si è classificato nono nei 50 stile. I giovanissimi agonisti del club presieduto da Roberto Di Carlo hanno ripreso gli allenamenti, anche perché il prossimo fine settimana porterà in dote la "gara di casa": sabato prossimo prenderà il via la sesta edizione del "Trofeo Città di Prato", organizzato come di consueto dalla Futura. E l’obiettivo resta quello di ben figurare, nella duplice veste di organizzatori e di atleti.

G.F.