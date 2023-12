"Finale di stagione intenso per il Prato Calcio a 5"

Finale intenso d’annata per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Oggi alle 16 le biancazzurre giocheranno il difficile confronto con la capolista C5 Roma, fra l’altro in campo esterno, poi mercoledì disputeranno il derby di recupero con la Nuova Comauto Pistoia e quindi il 17 dicembre saranno di nuovo in trasferta, avversaria la Virtus Ciampino. Detto delle difficoltà del calendario, il Prato Calcio a 5 dovrà provare comunque a sfilarsi di dosso la ‘pareggite’: in sette match disputati sono arrivati infatti ben quattro risultati di parità e una sola vittoria.

Massimiliano Martini