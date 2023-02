Festa per il San Giusto Si gioca la finalissima

Una squadra è oramai già certa della finale, mentre per individuare l’altra finalista serviranno altri novanta minuti. Anche la Coppa Faggi si sta confermando decisamente entusiasmante e combattuta, al pari del campionato di Terza Categoria. Dopo il turno andato in archivio due giorni fa, può intanto far festa il San Giusto: gli uomini allenati da Angelo Trezza hanno conquistato l’accesso alla finalissima alla luce dell’1-1 esterno contro la Polisportiva Bacchereto (considerando la vittoria per 1-0 nel match d’andata) ed avranno quindi la possibilità di giocarsi il trofeo. Contro chi? Non si sa, per il momento. Questo perché il Tavola ha sì battuto la Valbisenzio Academy per 2-0 (grazie alle reti di Vinci e di Fogacci) ma nella prima fase del triangolare i neroverdi di Scotton hanno perso contro il Tobbiana. Ecco quindi che sarà Valbisenzio – Tobbiana (in programma il mese prossimo) a scrivere l’ultima parola: gli ospiti partono senza dubbio con i favori del pronostico, anche perché basterebbe loro un pareggio per avere la certezza matematica della qualificazione all’ultimo atto.