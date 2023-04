Festa maratonina: oltre mille partecipanti

Record di iscritti per la 33esima edizione della "Prato Half Marathon". Sono più di mille i partecipanti alla corsa competitiva che partirà domani alle 9.30 da viale Piave e tantissimi coloro che si sono già assicurati il pettorale della "Stracittadina" per i 10 chilometri da correre con gli amici di Giovanni Iannelli e per la fibrosi cistica. Al "Village" attivo da oggi in piazza delle Carceri si potranno ritirare i pettorali per la corsa e ci saranno musica e tante iniziative collaterali. Appuntamento alle 15 con la Walk Zone, camminata dinamica e divertente per le vie del centro guidati da un coach tramite cuffie; a seguire, verso le 16.15, la Kids Run, corsa dedicata ai bambini e realizzata con il supporto di Avis e Panathlon Prato. Attorno alle 17 si svolgerà la cerimonia di presentazione delle squadre che parteciperanno al 30esimo Trofeo Denti organizzato dal Gispi Rugby e verrà consegnato al sindaco, Matteo Biffoni, il pettorale numero uno.

"Sarà ancora una volta una festa per la città – spiega Silvano Melani, uno degli organizzatori –. A dare il via alla manifestazione, davanti al Castello dell’Imperatore, saranno il campione di handbike Christian Giagnoni e i gruppi dei ragazzi in carrozzina che partiranno per primi. Prima dello start ufficiale verranno lanciati i palloncini colorati per ricordare Giovanni Iannelli. La corsa è valida come campionato toscano di mezza maratona: sono arrivate iscrizioni da tutta Italia e anche dall’estero. A seguire partiranno i partecipanti alla Stracittadina e poi il walking con Milena Megli e la corsa ‘Fido Running’ con gli amici a quattro zampe".

Tornando alla Maratonina, il traguardo sarà posto sempre di fronte al Castello dell’Imperatore, al termine di 21,097 km pianeggianti. Partenza come detto da viale Piave, in direzione di piazza San Marco, via Ferrucci, via Grassi, via Del Rigo, di nuovo via Ferrucci fino a viale della Repubblica. A questo punto gli atleti svolteranno verso piazzale Falcone e Borsellino per arrivare in via Enrico Berlinguer, via Nocchi Zipoli, via delle Fonti, viale Ferraris, via delle Ripalte. E poi ancora il serpentone di corridori si infilerà in via Fiorentina per poi dirigersi verso via Valentini, via Baldanzi, via Livi, via Arcangeli, via Frascati, via Carbonaia, via Santa Trinita, via Roma, via Carradori, piazza dei Macelli, via Cavour, via della Misericordia, via Dolce de’ Mazzamuti, piazza Cardinale Niccolò, corso Savonarola.

Da qui si entra in pieno centro storico passando per piazza San Domenico, via Guasti, via Muzzi, largo Carducci, piazza del Duomo, via Garibaldi, piazza Mercatale per uscire da porta Mercatale verso via Gobetti, piazza Santa Maria della Pietà, via Colletta, via Macchiavelli, via Giacomo Matteotti, ponte alla Vittoria, piazza Europa, via Tiziano, via Tiepolo, viale Vittorio Veneto e piazza San Marco. Il secondo giro per concludere il percorso sarà uguale al primo e terminerà, come detto, all’arrivo in viale Piave.

L.M.