Un defibrillatore per il Csi Firenze: il dono di Regalami un sorriso

Prato, 13 aprile 2025 – Nel cuore delle premiazioni della 35esima edizione della Maratonina città di Prato, si è vissuto un momento di intensa emozione e profonda commozione: la ETS Regalami un Sorriso ha consegnato al Comitato territoriale Csi di Firenze un defibrillatore, simbolo tangibile di un impegno concreto verso la vita e la comunità. E’ il 206esimo apparecchio salvavita che l’associazione benefica pratese regala a realtà del territorio.

Un gesto che va ben oltre la semplice donazione: come sottolineato da Piero Giacomelli, presidente della Ets pratese, questo atto rappresenta la realizzazione di un progetto nato dalla solidarietà e dalla passione del mondo del podismo. Perché è proprio dall’attività e dai fondi raccolti nel mondo del podismo che Regalami un sorriso trova l’energia per la sua eccezionale attività solidale.

"È in momenti come questi – ha dichiarato Giacomelli – che si concretizza il senso più profondo del nostro operato: trasformare la corsa e lo sport in strumenti di salvezza." Accolto dagli applausi sinceri dei presenti, il defibrillatore n. 206 si aggiunge a una lunga serie di apparecchi già distribuiti sul territorio, strumenti che, ad oggi, hanno contribuito a salvare ben undici vite umane. Una cifra che racconta storie vere, battiti che hanno potuto continuare a pulsare grazie a un gesto di altruismo. A rendere tutto questo possibile, le donazioni dei podisti, veri protagonisti di questa catena di speranza e solidarietà. A loro – ha voluto ribadire con forza il presidente dell’associazione pratese, Giacomelli – va tutto il merito, perché è attraverso la loro generosità che si accendono nuove possibilità di salvezza per chiunque ne abbia bisogno”.