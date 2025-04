Scendi e sali per Fiesole, foto e classifica della corsa

Fiesole, 13 aprile 2025 – Una gara dal fascino aspro e autentico, capace di onorare pienamente il proprio nome: il “Scendi e Sali per Fiesole”, giunto alla quarta edizione del Trofeo Casa del Popolo di Fiesole, ha regalato emozioni forti e gambe provate.

Si parte dall’elegante cornice di Fiesole, lanciandosi in una lunga e vertiginosa discesa che potrebbe ingannare chi non conosce il tracciato. Ma il ritorno, tra le dolci – solo in apparenza – colline fiesolane, si rivela una vera e propria battaglia di resistenza: un percorso che non concede sconti, dove ogni metro va conquistato con determinazione.

All’arrivo, pur stremati, i partecipanti sono stati unanimi nel riconoscere l’eccellente organizzazione curata dal GS Maiano, che ha saputo, ancora una volta, garantire uno standard altissimo sotto ogni aspetto logistico. La gara, partita dall’area verde di Montececeri, ha visto al via circa 200 podisti, protagonisti di una sfida che, pur col cielo che prometteva pioggia, ha avuto il sapore e il clima di un agosto incandescente. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso.