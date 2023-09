Coppa 29 Martini a Finn. Scatto micidiale in collina

Rispettando il pronostico della vigilia, nella 59esima Coppa 29 Martiri da Vaiano alla Collina, per la categoria juniores, ha dominato la CPS Professional Team, formazione campana che nello staff tecnico ha anche il toscano Andrea Bardelli.

Rispetto del pronostico anche sul vincitore Mark Lorenzo Finn (a sinistra nella foto Rino e a destra sul podio), scalatore juniores eccellente al sesto successo stagionale che lungo la micidiale salita finale delle svolte da Figline alla Collina ha spiccato il volo giungendo sul traguardo con un rassicurante e meritato vantaggio sul bravissimo compagno di squadra, il grossetano Bambagioni che anche il giorno prima nella gara nazionale a Fabbrica di Peccioli era stato tra i migliori. Al terzo posto con lo stesso ritardo l’ottimo Bertolli del Team Franco Ballerini, quindi l’ex tricolore allievi Toselli e Farsetti, altro atleta della squadra del vincitore alla sua ventiduesima vittoria stagionale.

Alla classica pratese che ha ricordato i Caduti di Vaiano e i Martiri di Figline hanno preso il via 89 corridori che dopo aver percorso varie volte il circuito nella zona industriale di Montemurlo, sono tornati nella zona di Figline per affrontare la salita finale che conduce alla Collina di Prato. E qui è emersa la classe di Finn che ha fatto il vuoto andando a conquistare l’ennesimo successo in un’annata davvero bella e ricca di soddisfazioni.

Ha organizzato la gara il Vaiano Bike con la collaborazione per la partenza da Vaiano del circolo G. Rossi di via Braga e per l’arrivo del Circolo Arci di Figline e della Pol. 29 Martiri.

Questo l’ordine d’arrivo: 1) Mark Lorenzo Finn (CPS Professional Team) Km 102,7, in 2h25’11’’, media km 42,443; 2) Tommaso Bambagioni (idem) a 32’’; 3) Samuel Bertolli (Team Franco Ballerini); 4) Ivan Toselli (Vangi Sama Ricambi Il Pirata) a 40’’; 5) Tommaso Farsetti (CPS Professional Team) a 56’’; 6) Tela a 1’06’’; 7) Calzaferri; 8) Laudi a 1’13’’; 9) Fejzaj a 1’23’’; 10) Verdes a 1’29’’.

Antonio Mannori