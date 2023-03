Colligiana dura Zenith a caccia della gloria

Trasferta da brividi per la Zenith Prato nel girone B di Eccellenza. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30, i bluamaranto andranno a far visita alla Colligiana, attuale seconda forza del raggruppamento. A tutti gli effetti uno scontro diretto per i play off e per il secondo posto finale, considerando che i pratesi si trovano a 45 punti e a 4 lunghezze dagli avversari di giornata: "Ci auguriamo di fare una prestazione come le ultime, ma non come quella di sabato scorso. E ovviamente fare risultato per noi è fondamentale, in ottica play off – commenta Simone Settesoldi -. La Colligiana è una squadra molto fisica, che ha però anche qualità a centrocampo e davanti ed è ancora in lotta per provare a vincere il campionato. Servirà la migliore Zenith Prato per portare a casa dei punti da questa trasferta, ma ho fiducia nei miei ragazzi". Assenti sicuri, nelle fila della Zenith Prato, gli squalificati Caggianese e Chiavacci e l’infortunato Bagni. La buona notizia è che Lunghi tornerà fra i convocati.

L.M.