Ciclismo, i pratesi Poli e Menici due belle speranze

I due allievi pratesi da sx Tommaso Poli e Pietro Menici

Prato,15 marzo 2023 - I movimenti nelle varie società ciclistiche durante l’inverno, hanno alla fine portato due allievi pratesi di belle speranze nella stessa squadra per la stagione 2023 che si aprirà il prossimo 26 marzo. Tommaso Poli e Pietro Menici vestiranno la maglia del Team Valdinievole che ha una delle squadre allievi più forti in assoluto in campo regionale. Poli figlio d’arte, ricordiamo il padre Paolo e il nonno Renato, ha gareggiato da esordiente nella Pol. Milleluci (due i successi nel 2021), quindi il primo anno da allievo nel 2022 con la Franco Ballerini. Classe 2007, Tommaso è atleta completo ed ottimo velocista. Pietro Menici, classe 2008, sarà quest’anno al debutto tra gli allievi. Nelle due stagioni da esordiente con la maglia del Borgonuovo di Prato, ha vinto 8 gare ed una quindicina di piazzamenti nei primi cinque. Giovane interessante, ama correre all’attacco ed è buon specialista anche delle gare a cronometro. Da sempre amici, Tommaso e Pietro ora nella stessa squadra, escono assieme per gli allenamenti, si sono preparati bene nelle settimane scorse e sono pronti al debutto stagionale in una classica come la Coppa Cei a Lucca. Due belle speranze, due giovani promettenti del ciclismo pratese che saranno seguiti con interesse dagli sportivi e dagli appassionati di ciclismo pronti a seguirli.