Ciclismo: dopo la caduta e l'operazione in Francia Vittoria Guazzini è tornata a casa

Poggio a Caiano (Prato), 6 ottobre 2021 - Un'esperienza sfortunata quella sugli “impossibili” sentieri (causa fango e pioggia) della prima edizione femminile della Parigi-Roubaix per la campionessa pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini. Vittima di una caduta a circa quaranta chilometri dal traguardo, nel difficile settore di Mons-en-Pével, la ventenne atleta della Valcar Travel & Service ha riportato una frattura malleolo tibiale alla gamba sinistra, ed è stata condotta all’ospedale di Seclin per essere operata entro le 24 ore per avere un risultato migliore in merito alla frattura.

A Vittoria hanno messo una placca, non si è trattato di un intervento complesso e comunque perfettamente riuscito, ed ora naturalmente dovrà osservare un periodo di riposo nella sua casa di Poggio a Caiano in attesa di riprendere l’attività con la prossima stagione e con il nuovo gruppo sportivo francese FDJ Nouvelle, scelto per i prossimi due anni. Il brutto infortunio non permetterà alla Guazzini di partecipare ai prossimi Campionati Europei e Mondiali su Pista, dove puntava forte sia per il quartetto dell’inseguimento a squadre sia per la Madison in coppia con l’iridata della strada Elisa Balsamo. Disputare le classiche del Nord Europa è sempre stato nei desideri di Vittoria, ma purtroppo questa esperienza in Francia è costata la caduta. Riprenderà l’attività con il nuovo anno, in un altro sodalizio quello francese, con rinnovata grinta e carattere e siamo sicuri che saprà tornare a brillare ed essere protagonista. Nel frattempo nella sua casa a Poggio a Caiano (zona Candeli) la campionessa del pedale continua a ricevere tanti messaggi di auguri per una pronta guarigione.

