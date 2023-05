Campionato italiano a Maliseti Trecento atleti pronti alla sfida

Mattia Danesi ed Angela Costantino stanno attualmente rappresentando la Primavera con la nazionale nel corso dell’International Series 2023 di Trieste, dopo essere stati convocati dal commissario tecnico azzurro Fabio Hollan. Per il club pratese c’è già un altro appuntamento di prestigio, che dovrà peraltro organizzare proprio in città: si tratta del Campionato italiano obbligatori, che prenderà il via fra qualche giorno.

La kermesse si svolgerà al palazzetto dello sport di Maliseti e vedrà sfidarsi poco meno di trecento pattinatori e pattinatrici provenienti da tutta Italia, nelle varie categoria agonistiche. La manifestazione inizierà mercoledì prossimo, per poi chiudersi il successivo 4 giugno a coronamento di cinque giorni di gare. "Un appuntamento al quale guardiamo con fiducia – ha commentato Marina Magelli, presidente della Primavera – l’obiettivo resta quello di dare il massimo, sotto ogni punto di vista".