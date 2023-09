Caccia alle Final Four: Sibe e Union tentano a Basket

Tutti a caccia delle Final Four di Coppa Toscana.

Le nostre due squadre impegnate nel prossimo campionato di serie C sono entrambe ancora in corsa nel "Trofeo Pinerno" e nei prossimi giorni giocheranno i quarti di finale. I primi a scendere in campo saranno i Dragons: questa sera (palla a due alle 21.30) la Sibe Gruppo Af Prato (nella foto) ospiterà alle Toscanini il Cus Pisa. Nel turno precedente i ragazzi di coach Pinelli, che si stanno confermando fra le papabili formazioni che potranno lottare per la vittoria del campionato, sono riusciti ad eliminare la Fides Livorno, altra compagine molto accreditata in serie C unica. Il Cus Pisa agli ottavi si è invece sbarazzato della Toscana Food Don Bosco. I pronostici pendono comunque dalla parte dei pratesi, vista anche la campagna acquisti estiva che ha portato in casa Dragons due giocatori di categoria superiore come Artioli e Casella, in aggiunta alle conferme di tutti i protagonisti della passata stagione culminata con i play off.

Domani, invece, (palla a due alle 18.30) l’ Union Basket Prato sarà ospite sul parquet di Valdisieve, che grazie ad una prova superlativa di Municchi ha già eliminato Fucecchio. I pratesi di coach Mazzuca, però, sono reduci dal bel blitz piazzato in casa di Altopascio e proveranno a ripetersi in questa trasferta per centrare le Final Four di coppa e raggiungere le semifinali (in programma approssimativamente ad inizio gennaio). Scendendo di categoria e guardando alla prima divisione regionale, debutto amaro per la Montemurlo Basket, subito eliminata dalla coppa toscana dopo la sconfitta per 65-58 incassata al debutto ufficiale in casa di Asciano. Ai biancorossi non riesce stavolta l’impresa che invece era andata in porto nella scorsa stagione, quando arrivarono fino alle fasi finali. La formazione di coach Piperno, inoltre, dovrà anche fare a meno per tutta la stagione del suo capitano storico, Damiano Barni, che ha lasciato la squadra per sopraggiunti ed inderogabili impegni lavorativi.

L.M.