Braccesi scatenato: la Zenith non si ferma

Colligiana

1

Zenith Prato

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Noferi, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Baccani, Bouhamed, Imbrenda, Mugnai, Cianciolo. A disp.: Bacciottini, Mariani, Finetti, Bartalini, Cicali, Corbinelli, Grazioso, Munno, Milanesi. All.: Chini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Parenti, Maiolino, Falteri, Safina, Gori, Braccesi, Saccenti, Lunghi, Gonfiantini, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Silva Reis, Diffini, Castiello, Casini, Moretti, Mari. All.: Settesoldi.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Reti: 21’ e 69’ Braccesi, 89’ (aut.) Gonfiantini.

Vittoria fondamentale in chiave play off per la Zenith Prato, che piazza un bel colpo corsaro in casa della Colligiana, imponendosi per 2-1, e sale al terzo posto in classifica nel girone B di Eccellenza con 48 punti.

Ma passiamo alla partita. Partono forte i padroni di casa: al 2’ punizione di Baccani per la testa di Mugnai che non trova lo specchio. Al 12’ risponde Lunghi con un bel tiro deviato in angolo da Chairugi.

Al 21’ arriva il vantaggio ospite: Gonfiantini ruba palla sulla trequarti e serve Braccesi, che dal limite trova l’angolino realizzando l’1-0. Al 25’ ci prova anche Falteri, ma l’estremo difensore di casa è attento. Al 33’ ancora Falteri, stavolta su calcio di punizione, impegna Chiarugi alla deviazione in angolo.

Al 42’ ancora il portiere della Colligiana devia in angolo la conclusione insidiosa di Braccesi. Si va al riposo con i pratesi meritatamente in vantaggio. Nella ripresa la gara prosegue inizialmente sulla falsariga della prima frazione di gara. Al 64’ la Zenith ha una buona occasione con l’azione fra Lunghi, Falteri e Rosi, ma il tiro finale esce sporco e fuori bersaglio.

Al 69’ altra grande azione in ripartenza dei bluamaranto con il cross finale di Saccenti che pesca ancora una volta Braccesi per il momentaneo 2-0. Colligiana annichilita.

All’89’, però, la Zenith Prato si rilassa e concede l’autogol di Gonfiantini per un black out totale della retroguardia, riaccendendo le speranze locali.

Nel finale serve quindi un miracolo di Brunelli per impedire ai locali di agguantare il pari in extremis. Una parata fondamentale per consentire alla squadra di Settesoldi di continuare a volare ai piani alti della graduatoria. Con il sogno play off ancora vivo.

L.M.