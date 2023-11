Bobo Vieri e Alino Diamanti insieme nella nuova "Bobo Tv". Ecco dove e quando

Prato, 11 novembre 2023 - Lo scorso maggio, quando Alessandro Diamanti ha dato l'addio al calcio giocato, Christian Vieri lo ha salutato ricordandogli i tempi della loro adolescenza a Prato. E lanciandogli poi un invito: “Ci vediamo a Santa Lucia a fare due tiri, come trentacinque anni fa”. Un appuntamento che non si è ancora concretizzato, ma i due ex-calciatori pratesi si incontreranno comunque, seppur “a distanza”, lunedì prossimo. Già, perché sarà proprio Alino uno degli ospiti d'eccezione della “Bobo Tv”.

O meglio, uno dei co-conduttori della puntata del “Bobo Vieri Talk Show”, così come l'ex-centravanti di Inter, Juve e Nazionale ha rinominato il programma da lui stesso ideato su Twitch, dopo aver salutato i precedenti compagni di viaggio Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Ed è facile immaginare come, tra un commento e l'altro sull'attuale situazione della Serie A, Bobo e Alino possano lasciarsi andare anche a qualche ricordo in “salsa pratese”. A dispetto dei dieci anni di età che li separano, i due sono accomunati da alcune tappe: entrambi (in momenti diversi) sono partiti dal Santa Lucia e hanno giocato nel Prato, anche se Vieri non ha mai esordito in prima squadra.

Tutti e due hanno poi vestito le casacche di Atalanta e Fiorentina, oltre a quella della Nazionale. Ed entrambi hanno l'Australia nel cuore: Bobo è cresciuto nella “terra dei canguri”, dove il padre Roberto (detto “Bob”, pratese “doc” arrivato a giocare anche con Juve e Samp negli Anni '60) chiuse la carriera da calciatore. Alino vi è invece rimasto dopo esserci arrivato nel 2019 ed aver vinto il campionato con il Western United. Per il resto hanno fatto scelte differenti: l'ex-attaccante cinquantenne si è dato soprattutto all'imprenditoria, l'ex-fantasista quarantenne ha da poco iniziato ad allenare nel vivaio del Melbourne City.

Lo show di lunedì sarà visibile dalle 21 sul canale televisivo 899, sul sito e sulla app della Lega Serie A e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV. Ma chissà che la coppia Vieri – Diamanti non possa diventare una costante, nel nuovo progetto di Bobo. “Sarà una chiacchierata fra amici – ha annunciato Diamanti sui propri canali social - ci faremo due risate...o no?”.