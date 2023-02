Battuta d’arresto per le due pratesi

Il girone d’andata delle due squadre pratesi impegnate nel campionato di serie B di pallamano maschile si è concluso con delle sconfitte, in entrambi i casi per giunta patite davanti al pubblico di casa. La Medicea Handball Poggio a Caiano è stata battuta a domicilio dalla capolista Follonica, campione d’inverno, che è passata 27-23. La formazione B della Pallamano Prato è stata invece superata dal Grosseto per 31-24. Pertanto, questa è stata la classifica del girone tosco-umbro-ligure al giro di boa: Follonica 20 punti; Mugello United 19; Ginnastica Spezia 18; Grosseto 14; Medicea Handball Poggio a Caiano 13; Olimpic Massa Marittima 11; Pallamano Prato 10; Tavarnelle 7; Montecarlo e Carrara 6; Aretè -1; Libertas La Torre -3. Domani la prima di ritorno con la Medicea Handball (nella foto l’allenatore Roberto Morlacco) ospite del Grosseto e la Pallamano Prato che riceve il Montecarlo.

M.M.