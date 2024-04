Basket, Montemurlo conquista il titolo Under 20 regionale Silver

Prato, 26 aprile 2024 - La formazione Under 20 di Montemurlo Basket corona la sua splendida stagione con il titolo regionale Silver. Nella finalissima disputata al PalaLions, davanti ad un pubblico gremito, la formazione allenata da Alessandro Piperno manda al tappeto la Cestistica Pescia, confermandosi imbattuta in questa trionfale annata, che va in archivio con un record di 22 vittorie e nessuna sconfitta. L'incontro termina 79-67, con Guerriero, Mucci e Stefano Malevolti a trascinare i padroni di casa al successo. Il primo segna 22 punti, il secondo ne aggiunge 19 e il terzo chiude a quota 17. In doppia cifra anche Frangioni con 10. Per la società biancorossa si tratta di un traguardo particolarmente importante e sentito, in una stagione densa di difficoltà a causa dell'alluvione, che ha reso indisponibile per mesi e mesi l'impianto di via del Pantano.

Lions Montemurlo - Cestistica Audace Pescia 79-67

Montemurlo: Guerriero 22, Malevolti F. 2, Caputo ne, Coba 5, Vannucchi 2, Lomonaco 2, Berti, Malevolti S. 17, Nesi, Mucci 19, Frangioni 10. All. Piperno.