Basket, il pratese Magni è terzo all'Europeo con la Nazionale Fimba Over 60

Prato, 17 giugno 2023 - Un'altra medaglia europea per Luca Magni. Impegnato nella kermesse continentale di maxibasket ad Albufeira, il presidente dell’associazione medici sportivi della provincia di Prato ha conquistato il terzo posto con la Nazionale Fimba Over 60. Un bronzo che arriva ad un anno di distanza dall'oro ottenuto nella passata edizione disputata a Malaga. Dopo una fase a gironi contraddistinta da tre vittorie su altrettante partite, nei quarti di finale Magni e i compagni di squadra hanno eliminato l'Estonia, imponendosi con il punteggio di 68-48. In semifinale, la formazione del MaxiBasket Milano ha interrotto la corsa al titolo del nostro rappresentante, che tuttavia si è rifatto nella finalina per il bronzo contro Hermes Analitica.

"Sicuramente c'è un po' di amaro in bocca, perché siamo venuti qua ad Albufeira con l'obiettivo di replicare il successo di un anno fa - racconta Magni - Dopo il ko in semifinale contro una squadra davvero forte come il MaxiBasket Milano, ci siamo ripresi bene e non era affatto scontato. E' vero che il bronzo ha un po' meno valore dell'oro, ma per noi è comunque una medaglia dalla grande importanza. Quando mi fermo? Finché il fisico mi supporterà e ci sarà la passione per questo sport vado avanti, incastrando il tutto con i miei impegni lavorativi".

Francesco Bocchini