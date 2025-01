Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, Urano Corsi è il nuovo presidente

Prato, 14 gennaio 2025 - Urano Corsi è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (ANSMES) del Coni di Prato. Questo il verdetto emerso a seguito dell'assemblea tenutasi nei giorni scorsi nei locali del comitato pratese del CSI, alla presenza del presidente nazionale Conforti e del presidente regionale Vaccarino. Corsi, dirigente sportivo ed ex-presidente del Panathlon, è stato eletto all'unanimità per il prossimo quadriennio olimpico e raccoglie il testimone da Riccardo Agabio. Sono stati eletti consiglieri anche Riccardo Chiti, Faustino Colombo, Salvatore Conte e Vezio Trifoni, mentre a norma di statuto sono stati cooptati fra i soci benemeriti sostenitori Bice Becheri e Vinicio Pagli. Il nuovo presidente ha confermato che nel mese in corso, una volta ufficializzato da ANSMES nazionale il progetto per il 2025, il consiglio si riunirà per tracciare il programma ed i convegni da organizzare nel nuovo anno anche sul territorio pratese. Con l'obiettivo ultimo di promuovere i valori dello sport.

G.F.