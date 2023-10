"Adesso non ci fermiamo". De Pace rilancia il Prato

"Quella con l’Aglianese è stata una grande vittoria per tutti. Per chi ha giocato, ma anche per chi era in panchina. Deve essere un nuovo inizio per noi. Ora dobbiamo continuare così e conservare le sensazioni positive che abbiamo provato, per continuare a vincere". La scarica di adrenalina positiva, dopo il successo rotondo ottenuto nel derby, è arrivata a tutto l’ambiente biancazzurro. Le parole del difensore centrale Bruno De Pace (foto a destra), uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, ne sono la conferma.

"Si è iniziata a vedere in campo l’impronta del nuovo tecnico. Ci stiamo lavorando tanto durante la settimana e i risultati sono arrivati per un atteggiamento diverso, che ci serviva e ci ha spronato anche a migliorare – insiste il centrale laniero –. Abbiamo avuto un piccolo momento di difficoltà nella sfida con l’Aglianese, ma siamo stati maturi a gestirlo in occasione del gol annullato ai nostri avversari. In diretta dal campo si è capito poco della decisione del guardalinee, ma rivedendo le immagini con calma si vede nettamente una ostruzione su un mio compagno del reparto difensivo ed essendo l’ultimo della linea è corretta la segnalazione del fuorigioco. Una gran chiamata dell’assistente". Entusiasmo comprensibile a parte, però, è bene rimanere con i piedi per terra. Il campionato è ancora lungo e il Prato, con 4 punti in 4 giornate, ha ancora tanto da fare per raggiungere i piani alti.

"La vittoria ci ha fatto sicuramente bene. Ma deve essere un punto di partenza. Non mi piace fare proclami e mettermi in mostra. Credo nel lavoro e tutti noi sappiamo benissimo che ancora non abbiamo fatto niente – precisa De Pace – . Altra nota positiva della sfida con l’Aglianese è stata per la prima volta riuscire a non prendere gol. Venivamo da settimane difficili, dove non abbiamo lavorato bene, con la giusta serenità. Ora va bene festeggiare, ma c’è da rimettersi immediatamente a lavorare a testa bassa per la trasferta sul campo del Progresso. Sarebbe troppo scontato dire che andremo là per vincere. Dobbiamo stare sul campo nel modo giusto in questi giorni per arrivare al massimo alla partita e dare la giusta continuità ai primi risultati positivi".

Leonardo Montaleni