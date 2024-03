Prato, apre la Sala del Silenzio: un luogo dove fare meditazione tra incenso, pittura e tè

Prato, 9 marzo 2024 – Un luogo dove fare meditazione tra incenso, pittura e tè tradizionale cinese. Si chiama Sala del Silenzio e ha aperto i suoi battenti in via Arezzo a Prato. In questo luogo a farla da padrone sono la pittura tradizionale cinese, la degustazione dell’incenso e dei più antichi tè cinesi. Nella Sala del Silenzio si può provare dunque un percorso di meditazione dal forte potere evocativo e soprattutto rilassante. Un’esperienza unica appena inaugurata alla quale sono stati invitati esponenti della comunità cinese di Prato. La presentazione in partnership con l’Associazione Generale Ramuion Italia . “Abbiamo realizzato questo appuntamento - sottolinea Cheng Lijuan, fondatrice della Sala del Silenzio - per festeggiare l’energia di questo nuovo anno del Drago. Noi cinesi che viviamo in Italia riteniamo che la nostra cultura tradizionale cinese possa essere un arricchimento per la vostra cultura tradizionale occidentale”. “Ad esempio, con una tazza di tè, un bastone di incenso, un disegno – ha aggiunto Cheng Lijuan - auspichiamo che chi viene a trovarci possa trovare la ricchezza umana che ognuno di noi porta dentro di sé, rintracciabile attraverso il silenzio, la semplicità e la contemplazione”. Da parte sua Luca Zhou Long, presidente dell’Associazione Generale Ramunion Italia, partner dell’iniziativa, ha affermato: “Ascoltare musica cinese o ascoltare il suono dell’acqua, ad esempio, sono due pratiche molto comuni nelle abitazioni cinesi perché da noi è molto comune avere in casa piccoli ruscelli e corsi d’acqua proprio per ascoltare i suoni della natura e pertanto ascoltare anche il silenzio in meditazione”. Zhai Guo Qing, fondatore del centro sportivo e culturale Dao Yuan Hui Guan, dove ha sede la Sala del Silenzio, ha aggiunto: “Oggi abbiamo effettuato un assaggio del tè rosso e tè nero prodotti nella città di Yun Nan”. L’auspicio dei fondatori della Sala del Silenzio è quello che questo luogo possa visitato da sempre più persone, e di ospitare prossimamente un gruppo di cittadini italiani curiosi e desiderosi di provare questa esperienza. All’appuntamento hanno partecipato, oltre al presidente Zhou Long, anche Zhai Guo Qing, Hu Bing Liang, Cheng Li Juan, Wu Ming Ming, Zheng Ming Wu, Fang Yi Lin, Wang Zeng Li, Hu Jian Bing, Zhou Jian Hua, Xia Wen Hua, Huang Qin Hai, Zhang Song Wei, Ye Jian Min, Francesco Rotunno, Huang Xin Tian, Chen Tian Ming, Chen Yan Zi, Chen Xi, Giuseppe Monteleone, Chen Yu Ling, Lin Zheng Suan.