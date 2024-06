Prato, il proposto della Misericordia Gianluca Mannelli nominato Cavaliere della Repubblica

Prato, 2 giugno 2024 - Il proposto dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli questa mattina, 2 giugno Festa della Repubblica, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. L’onorificenza al merito è stata consegnata dal prefetto di Prato Michela La Iacona e dal sindaco Matteo Biffoni nel corso della cerimonia della festa della Repubblica, celebrata in piazza Santa Maria delle Carceri.

Possono ottenere le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Il proposto dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo costante impegno all’interno dell’Arciconfraternita, iniziato come confratello attivo nel 1978 nel ruolo di soccorritore, poi proseguito ricoprendo vari incarichi di responsabilità fino ad assumere la guida della secolare istituzione pratese nel 2016.

In particolare, nelle motivazioni della onorificenza, viene sottolineato il grande impegno profuso nel corso della emergenza sanitaria da Covid 19, durante la quale si è reso disponibile, anche in prima persona, per una fattiva collaborazione della Misericordia con tutte le istituzioni, civili e religiose, della città e del territorio pratese. In un momento molto delicato per il paese quale appunto l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, l’opera prestata da Gianluca Mannelli è stata preziosa per la comunità che stava attraversando uno dei momenti più difficili della storia del Paese.

“Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento che voglio condividere con tutti i confratelli e le consorelle della Misericordia, che ogni giorno si impegnano per il bene comune – commenta Gianluca Mannelli –. Il mio impegno nell’Arciconfraternita ha raggiunto i 45 anni e prosegue ancora oggi come proposto. Nella sua storia la Misericordia ha sempre risposto presente nei momenti di difficoltà e lo ha fatto anche nel corso della pandemia e per far fronte ai danni causati dalla recente alluvione, è la nostra vocazione e continueremo a farlo per restare fedeli ai nostri valori”.