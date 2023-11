Prato, l’appello del sindaco: “Non sottraete i sacchi di sabbia a chi ne ha bisogno"

Prato, 9 novembre 2023- "Chi non vive nelle zone a rischio non sottragga sacchi di sabbia a chi ne ha veramente bisogno. Mi appello al senso civico dei cittadini, stiamo facendo uno sforzo immenso che non deve essere vanificato". Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni si rivolge alla popolazione, in particolare a chi vive nelle zone della città che non hanno subito danni dall'alluvione e non sono a rischio. Fino ad oggi sono stati distribuiti nelle zone a rischio alluvione oltre 3mila sacchi di sabbia, in preparazione e distribuzione ce ne sono altre migliaia, si arriverà oltre quota 20mila grazie a uno sforzo immenso da parte del sistema di Protezione civile e dei volontari che nella sede dell'ex Ippodromo in questi giorni stanno preparando sacchi in continuazione. Per cercare di ottimizzare il servizio nelle prossime ore, entro il primo pomeriggio, i sacchi saranno distribuiti nelle zone più a rischio e già sono stati consegnate nelle abitazioni dove è prevista l'evacuazione. Si ricorda che i sacchi possono essere distribuiti esclusivamente ai residenti del Comune di Prato, i cittadini di altri Comuni o di fuori provincia devono ritirarli nel proprio Comune di appartenenza. Per evitare abusi, che purtroppo si sono già verificati, le zone di distribuzione saranno comunicate solo ai residenti delle zone interessate dal rischio alluvione. Per singole segnalazioni e necessità fuori da queste aree è possibile contattare la protezione civile che valuterà caso per caso. Su Facebook il primo cittadino di Prato ha scritto: “Vista l'allerta prevista, è stata emessa una nuova ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi, centri bambini e famiglie, spazi gioco, ecc.) dalle ore 15 di giovedì 9 alle 24 di venerdì 10 novembre, in via precauzionale per la prevista allerta meteo. Sono previste ulteriori chiusure – ha scritto il sindaco Matteo Biffoni - in particolare: cimiteri comunali, impianti sportivi all'aperto e area gioco Gioca Giò chiusi dalle 16 di giovedì alle 24 di venerdì (cimitero di Chiesanuova già chiuso fino al 12); biblioteche, scuola di musica Verdi, Officina Giovani, mercati settimanali e a filiera corta chiusi dalle 15 di giovedì alle 24 di venerdì; musei chiusi dalle 15 di giovedì alle 17 di venerdì. Saranno rinviati gli spettacoli dal vivo presso teatri, club, sale concerti e discoteche dalle 15 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10 novembre”. Maurizio Costanzo