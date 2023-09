Prato, donate due chitarre elettriche artigianali al Comune e ai Musei Diocesani

Prato, 5 settembre 2023 - Un dono tanto prezioso quanto particolare, quello delle due chitarre elettriche artigianali al Comune e ai Musei Diocesani. Si è tenuta nella mattinata di oggi, martedì 5 settembre, in palazzo comunale la donazione alla città di Prato da parte di Fabrizio Paoletti, amministratore unico di Paoletti Guitars srl, di due strumenti musicali unici nel loro genere, dedicati interamente alla città.

Si tratta nello specifico di una chitarra elettrica su cui viene rappresentata un’opera simbolo per il giorno della festa pratese che si celebra l’8 settembre e che si trova su una delle vetrate della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Fabrizio Paoletti ha realizzato personalmente la chitarra su corpo di castagno riproducendo in madreperla l’opera del pittore Domenico Ghirlandaio, che rappresenta l’ascesa della Madonna ed il dono della sacra cintola a San Tommaso.

Fin dall’antichità la cintola aveva già dei riferimenti simbolici particolari, ad esempio presso i Greci e Romani era indossata simbolicamente dalla donne vergini prima del matrimonio. È un simbolo della verginità e della purezza quindi. Secondo la tradizione, la Sacra Cintola sarebbe stata consegnata dalla Madonna, al momento della sua assunzione, a San Tommaso come segno della sua benevolenza. La Sacra Cintola, chiamata anche Sacro Cingolo, è adesso una reliquia del Duomo di Prato, ed è custodita nell’omonima cappella affrescata da Agnolo Gaddi. Lunga 87 centimetri è intessuta di lana finissima di capra, di color verdolino, broccata in filo d’oro, mentre gli estremi sono nascosti da una nappa su un lato e da una piegatura sul lato opposto. A fine mese la chitarra lascerà il Comune e verrà esposta nei Musei Diocesani della città.

"Siamo felicissimi di questo dono che ci viene fatto che collocheremo all'ingresso, davanti alla biglietteria, in modo che sia visibile a chiunque". Queste le parole di Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani. Rimarrà invece in palazzo comunale l'altra chitarra sulla quale è riprodotto il Gonfalone del Comune stampato su madreperla. "Ringraziamo la Paoletti Guitars per la generosità con cui ha voluto donare alla città queste vere e proprie opere d'arte, chitarre a tutti gli effetti, realizzate con passione e maestria - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Troveremo a quella che rappresenta il nostro Gonfalone la miglior collocazione possibile in Palazzo comunale affinchè venga ammirata e apprezzata il più possibile".