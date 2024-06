Vaiano, ecco la giunta Vivarelli

Vaiano, 18 giugno 2024 - “Concretezza e vicinanza ai cittadini”. Sono le parole d’ordine con cui la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, si è già messa al lavoro con la sua squadra di assessori. Oggi la presentazione ufficiale della giunta con le deleghe.

Vivarelli si occuperà in prima persona di Protezione civile, Tutela e messa in sicurezza del territorio, Pianificazione urbanistica ed Edilizia, Transizione ecologica, Bilancio e tributi, Partecipazione.

Al vicesindaco Davide Puccianti sono affidati Lavori pubblici, Mobilità, Viabilità e sicurezza stradale, Trasporto Pubblico Locale, Cultura e Pace, Personale e struttura organizzativa. All’assessora Chiara Martini vanno le deleghe per la Pubblica istruzione e i servizi educativi per l’infanzia, la Promozione del territorio e della socialità, Innovazione tecnologica e Pari opportunità; l’assessore Enzo Polidori sarà impegnato sul fronte del Patrimonio, Manutenzione e cura del territorio, Politiche per lo sport, Attività commerciali e produttive; l’assessore Massimo Resti si occuperà di Sanità e salute e Politiche sociali.

Ecco chi sono i componenti della giunta

Davide Puccianti, laureato in Giurisprudenza, è funzionario della Regione Toscana. Si occupa della gestione del contratto di servizio del Trasporto pubblico locale per i bacini di Prato, Pisa e Livorno, è componente del nucleo ispettivo regionale per i trasporti su ferro e gomma. A Vaiano è stato consigliere comunale dal 1999 al 2009 e assessore alla Mobilità dal 2017 al 2019.

Chiara Martini, laureata in Storia dell’Arte contemporanea. Specializzata in TFA sostegno è docente presso gli istituti superiori. Ha lavorato a lungo nel ruolo di educatrice museale a Palazzo Strozzi e come referente per la didattica e per i progetti educativi al MuMat di Vernio. Svolge attività di volontariato come soccorritrice.

Enzo Polidori, imprenditore artigiano, da oltre trent’anni è titolare di un’azienda che opera nel settore dell’impiantistica elettrica. È stato formatore per la domotica e consulente per agenzie assicurative. Da tempo è impegnato nel settore del volontariato e dell’associazionismo.

Massimo Resti, pediatra e gastroenterologo, è direttore del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Ospedale Meyer. Fino al 2015 ha diretto la Pediatria medica e precedentemente è stato direttore della Gastroenterologia ed Epatologia. Negli anni Ottanta è stato il primo pediatra in convenzione a servizio dei bambini di Vaiano.