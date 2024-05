Elezioni Valbisenzio, super battaglia in vallata: nove candidati a sindaco. Ecco chi c’è a sostenerli

Valbisenzio (Prato), 12 maggio 2024 – Ben nove i candidati a sindaco nei comuni valbisentini. Il comune con più liste è Vaiano , che ne ha quattro. Quella che vede candidato a sindaco Silvano Agostinelli, con la lista Vaiano per Noi , candida al consiglio: Letizia Faggi, Giampiero Guerini, Pamela Brasolin, Gabriele Bartoletti, Antonella Morelli, Aniello Magliocca, Samanta Nannini, Alessandro Pagli, Valerio Ponzo, Susanna Rossi, Marta Zilianti (Barbara Randazzo è stata esclusa dopo la verifica della lista per un problema legato alle firme). Primo Bosi si candida a sindaco con la lista Civici e democratici per Vaiano . Con lui: Ferruccio Amerini, Andrea Manconi, Omar Magnelli, Silvia Dreoni, Rita Delfino, Matteo Vangi, Morena Florido, Chiara Selmi, Jessy Pal, Fabiana Fioravanti, Emanuele Baldi, Claudio Poli. Vaianesi è il nome della lista che candida alla poltrona di sindaco Emanuela Paci. Nella sua squadra: Egli Bylyku, Giovanni Fabbri, Damiano Govoni, Michela Grassi, Matteo Grazzini, Stefano Menicacci, Elena Salimbeni, Gualberto Seri, Samantha Vaiani, Alice Zanieri, Zeno Zomer, Samuele Zoppi. Francesca Vivarelli è invece la candidata sindaca di Cambiare insieme per Vaiano , che ha in squadra: Denise Benincasa, Giulia Bonini, Giovanni Borgioli, Matilde Calabrese, Gabriele Di Vita, Nicola Menicacci, Matteo Missori, Andrea Neri, Giulia Pecchioli, Simona Salvi, Fabrizio Scatizzi, Claudio Vaiani.

Tre liste a Vernio . Quella che candida a sindaco Marco Ciani, Rilanciamo Vernio , è composta da: Stefano Stefanacci, Romina Caterino, Gabriele Feligioni, Nadia Conti, Massimo Langianni, Federica Furzi, Giacomo Mazzanti, Michele Minniti, Francesca Brusori, Enrico Mario Stefanacci, Lorenzo Ciani, Pietro Morganti. La lista Centrodestra per Vernio ha come candidato sindaco Marco Curcio e per il consiglio: Alessio Stefanini, Matteo Lombardi, Gabriele Cioni, Riccardo Risaliti, Eleonora Principato, Matteo Puggelli, Giuliana Suvieri, Mattia Iachetti, Nicola Bonacci, Francesca Borchi, Stefania Mugnaini, Francesca Storai. Maria Lucarini si candida a sindaco con la lista Insieme per Vernio . In squadra con lei: Martina Bartolini, Rita Biagi, Giuseppe Broccolo, Annalisa Ciriegi, Greta Cherubini, Stefania Giagnoni, Simone Cini, Daniele Corsi, Ettore Franchi, Daniele Fuligni, Daniele Lapini, Gianluca Tonini.

Due liste infine a Cantagallo . Con Guglielmo Bongiorno, candidato a sindaco con Cantagallo destinazione futuro , corrono: Maila Grazzini, Nicola Bitozzi, Luca Del Principe, Giulio Gigliotti, Anita Giraldi Cipriani, Maria Martano, Elena Nannetti, Denise Palladino, Asia Pollastri, Tommaso Eleuterio Raschella, Simone Rindi, Giulia Toccafondi. Lorenzo Santi è il candidato sindaco per Ripartiamo Cantagallo che ha in squadra: Giorgio Silli, Barbara Manciulli, Paolo Novellini, Emanuele Millo, Francesca Gambardella, Alberto Corsi, Denise Luongo, Michele Ciccone, Roberto Livi, Donata Barni, Giovanni Morganti, Lorenzo Breschi.