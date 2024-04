Prato, i candidati a sindaco incontrano il Comitato Macrolotto Zero

Prato, 18 aprile 2024 - I problemi di degrado igienico, sanitario, sociale e ambientale del Macrolotto Zero nell'agenda dei candidati a sindaco. Domani sera (venerdì 19 aprile), alle 18, è in programma un incontro - aperto a tutti i cittadini - fra questi ultimi e il "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio” presso il Circolo Arci Eugenio Curiel di via Fabio Filzi, 39/m. Sarà l'occasione per il presidente Bruno Gualtieri e gli altri residenti del quartiere di evidenziare le criticità più impellenti e di proporre le soluzioni da applicare, mentre i candidati esporranno quelli che sono i loro piani d'azione per la zona. Zona, a detta di chi ci abita, che per troppo tempo è stata trascurata, finendo per essere ad esempio invasa da rifiuti e teatro di diversi episodi di criminalità.

"Sarà l' occasione per ascoltare in diretta i progetti e gli interventi che intendono fare i candidati a sindaco per combattere il degrado ambientale, sociale e igienico sanitario in cui è sprofondato il nostro quartiere e migliorare la qualità di vita dei residenti - sottolinea Gualtieri - Da parte nostra consegneremo a ciascuno di loro le nostre proposte e richieste, dato che alcuni erano assenti perché non ancora investiti della candidatura lo scorso 15 marzo, quando abbiamo avanzato le nostre richieste".