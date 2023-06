Isola dei Famosi, c’è la finalissima. Per Pamela Camassa ultima sfida per la vittoria

Prato, 19 giugno 2023 - Fiato sospeso e dita incrociate per Pamela Camassa, arrivata alla finalissima dell’Isola dei famosi su Canale 5, la trasmissione condotta da Ilary Blasi che stasera decreterà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2023. Sarà una puntata ricca di sorprese in cui ci saranno colpi di scena sia per i telespettatori che per i concorrenti.

Finora la concorrente di Prato, che è visibilmente dimagrita, ha resistito con coraggio e determinazione alle sfide e alle prove del programma fino ad essere stata decretata come prima finalista, con una puntata di anticipo. Tra i naufraghi in Honduras, Pamela è stata una delle più apprezzate dal pubblico. Ora i suoi fan possono sostenerla, votandola fino alla fine della trasmissione. Le modalità per il televoto conclusivo saranno rese note proprio durante la diretta. La Camassa, nata a Prato nel 1984, è diplomata ragioniera, nel 2002 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia e nel 2009 è stata terza a Miss Italia.

A fare il tifo per lei è la sorella Manola, che abita a Prato con il marito e le due figlie: "L’ho vista sempre concentrata, sono convinta che abbia le carte per fare bene, adesso manca davvero poco e non vedo l’ora di riabbracciarla".

Anche il fidanzato Filippo Bisciglia non ha mancato di fare sentire il suo sostegno alla bella 39enne, nonostante sia al momento già impegnato con le riprese della trasmissione "Temptation Island" che lui stesso conduce dalla Sardegna, sempre su Canale 5.

Dopo 72 giorni di sofferenze, digiuni e prove, sono sei i naufraghi finalisti dell’Isola dei Famosi. Oltre a Pamela Camassa, si contendono il titolo della vittoria dell’influencer Luca Vetrone, Marco Mazzoli, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero (che è anche il leader della serata), l’ex suora Cristina Scuccia e Alessandra Drusian, la cantante dei Jalisse, ripescata con il televoto dall’ultima spiaggia. Sono "i veri eroi" del reality, come li ha definiti Ilary Blasi: gli ultimi sopravvissuti che nella finalissima si giocheranno il tutto per tutto pur di aggiudicarsi il titolo di vincitore. Non resta che godersi l’ultima puntata, dunque, per votare Pamela si possono scegliere, durante la puntata, varie modalità: iscrivendosi sull’app Infinity, oppure sul sito www.isola.mediaset.it, sulla smart tv, o ancora inviando un sms al numero che compare in televisione.