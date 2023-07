Il teatro 5G è realtà a Manifatture digitali cinema

Prato, 11 luglio 2023 – Primi ciak del cortometraggio «Il Magnifico Tessuto», diretto da Tobia Passigato, girati dentro un modello di teatro virtuale allestito all'interno delle Manifatture digitali cinema di Prato. Si è tenuta oggi la dimostrazione realizzata nell'ambito di Prato Phygital, il progetto per il quale Fondazione sistema Toscana (Fst) si è aggiudicata, nel 2022, il bando da un milione di euro del ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalizzato allo sviluppo della tecnologia 5G in campo audiovisivo. Il modello di teatro virtuale è l'esempio in miniatura di un progetto più ampio che prevederà l'allestimento a Prato, in un prossimo futuro, di un vero e proprio teatro di realtà virtuale, all'interno di un campus di produzione, studio e ricerca nel settore dell'innovazione.

Il cortometraggio «Il Magnifico Tessuto» è stato trasmesso in diretta nell'aula sartoria di Manifatture digitali cinema Prato, a dimostrazione di come la rete Wi-Fi 5G possa consentire la trasmissione veloce, e senza cavo, di file video pesanti.

«È una bella soddisfazione continuare a vedere come, nella sede di Manifatture Digitali Cinema, crescano sempre nuove idee e iniziative - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. In questo luogo convivono il patrimonio di costumi di scena, il sistema formativo che sta generando, con la dimensione innovativa del 5G e del digitale». Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni ha detto che «Manifatture digitali cinema dimostra la grande capacità di mettere a terra i progetti che, come comunità pratese, abbiamo condiviso con i nostri partner istituzionali e fatto crescere. Abbiamo visitato numerosi capannoni per poi scegliere il posto migliore, il complesso di Santa Caterina. Con il Pnrr, andremo anche oltre: non abbiamo infatti intenzione di fermarci, nell'interesse della città di Prato e nell'interesse di tutta la Regione Toscana, del cinema e delle grandi produzioni televisive che qui potranno essere ospitate».

«Come Fondazione Sistema Toscana - ha affermato il presidente, Iacopo Di Passio - siamo il soggetto attuatore di Prato Phygital. Abbiamo intercettato l'ottima occasione di crescita del settore audiovisivo, data dal rilancio di una struttura come Manifatture digitali cinema, e oggi abbiamo l'occasione di vederne gli effetti compiuti»