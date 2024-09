Prato balla con i The Kolors, piazza Duomo gremita: “Siamo venuti da Napoli per vederli”

Prato, 2 settembre 2024 – “Se ci mettiamo qui vediamo anche Alex”, dice Federica all’amica Vania indicando il posto in prima fila. Ore 15,30, in piazza del Duomo iniziano già ad arrivare i primi fan. Il riferimento è a Alex Fiordispino batterista dei The Kolors, il gruppo rivelazione che stasera ha riempito il centro al suono di ’Un ragazzo una ragazza’, la canzone presentata all’ultimo festival di Sanremo, già disco di platino in Italia. Mamme insieme alle figlie, fan club (da quelli artigianali a quelli più strutturati), gruppi di amici: i primi fedelissimi del gruppo rivelazione, sono iniziati ad arrivare almeno sei ore prima del concerto pratese che rientra nel tour europeo della band che, oltre all’Italia, raggiungerà anche Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio.

Salerno, Napoli, Reggio Emilia, Lucca: i The Kolors riempiono piazza Duomo insieme a hotel e bar cittadini. “Ho accompagnato mia figlia”, dice mamma Maria che per far felice la figlia 22enne si è fatta cinque ore di attesa sotto il sole (che per fortuna non è stato così inclemente come nei giorni scorsi). “Dormiamo in hotel, quando possiamo cerchiamo di non saltare concerti”. Poco distante c’è un gruppo di più e meno giovani: si sono conosciute in giro per l’Italia nei vari concerti della band di Stash ora sono amiche e si sono ritrovate a Prato. Alcune vengono dalla Campania, altre dall’Emilia: le ore di attesa sono tante, ma il clima è rilassato e le battute non mancano. “Song in girò ra ierì”, dice Federica in dialetto napoletano. Il suo viaggio è iniziato domenica e terminerà martedì.

17 foto The Kolors a Prato, il concerto in piazza Duomo (Foto Attalmi)

“Dormiamo in un affittacamere del centro, siamo un bel gruppo”, dice con un gran sorriso mentre intona accennando un balletto il nuovo tormentone 2024 dal titolo ’Karma’, il singolo uscito a maggio, diventato colonna sonora della nuova campagna del Cornetto Algida.

“Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago”, racconta Stash. “Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante! Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura felice”. C’è poi Augusta che porta in borsetta un pennarellone nero indelebile. Lo usa per numerare chi entra nella piazza. “Sa siamo tutti amici, ma chi ha arriva prima ha la priorità”, spiega. Un sistema artigianale, ma efficace. In effetti così si evitano discussioni dell’ultimo momento: il numerone scritto sulla mano certifica indiscutibilmente l’ordine di arrivo e quindi la posizione vicino o mano la transenna. Non c’è scusa che tenga.

La band è tornata sul palco che l’ha vista ospite nove anni fa, reduce di un successo sempre crescente. ’Italo-disco’, con oltre 220 milioni di streaming, ha fatto guadagnare al trio ben cinque dischi di platino in Italia, quattro dischi di platino in Polonia e un disco di platino in Svizzera. E questa sera tutti a ballare sulle note più cantate dell’estate, in una Prato allegra e piena di giovani. È il potere della musica e delle iniziative capaci di restituire una città tutta da vivere.