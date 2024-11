Prato, secondo appuntamento di "Ex-Temporaneo": ecco "Diario di un dolore"

Prato, 20 novembre 2024 - Venerdì 22 novembre, alle ore 21, a Officina Giovani va in scena il secondo appuntamento di "Ex-Temporaneo", la rassegna di teatro di Officina Giovani dedicata alle produzioni teatrali indipendenti, giunta alla sua sesta edizione.Nato da un progetto di Francesco Alberici e con la collaborazione di Astrid Casali, lo spettacolo si chiama "Diario di un dolore" ed è tratto dall’omonimo libro di Lewis e dall’autoritratto di Franz Ecke, collaboratore della rivista Frigidaire. Il regista chiede alla sua attrice di lavorare a una messa in scena che affronti il tema del dolore prendendo spunto dal romanzo, visto come punto di partenza di un‘indagine più profonda, legata al tema della perdita, della mancanza e dello smarrimento. Come si rappresenta il dolore e quali sono i limiti? La propria biografia può essere messa in scena o si rischia di strumentalizzarla? Lo spettacolo ha lo scopo di porre queste domande e cerca di dare delle risposte, mostrando quanto sia forse necessario parlare del dolore per superarlo.

L'ingresso è libero, consigliata la prenotazione su piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diario-di-un-dolore-1064858754199?aff=oddtdtcreator. Gli spettatori, fanno sapere gli organizzatori, sono pregati di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo.