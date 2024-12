Musica e solidarietà, a Palazzo Pretorio il concerto di Natale di beneficienza

Prato, 19 dicembre 2024 - Musica e solidarietà a Palazzo Pretorio: sabato 21 dicembre (con partenza alle ore 20) il museo pratese ospita il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione AMI Prato; l’evento, con il patrocinio del Comune di Prato, ha lo scopo di raccogliere fondi in sostegno dei progetti della stessa Fondazione AMI e dell’associazione Medici Senza Frontiere. Ad esibirsi - nella meravigliosa sala con le opere di Filippo Lippi e del rinascimento pratese - saranno due musiciste di primissimo livello: Anastasiya Petryshak, apprezzata e virtuosa violinista, reduce da innumerevoli tour internazionali a fianco di Andrea Bocelli, e Maddalena Giacopuzzi, pluripremiata pianista e docente di pianoforte al Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

In scaletta un ampio repertorio di brani classici, contemporanei e natalizi, tra cui le Quattro Stagioni di Vivaldi, nella versione ricomposta da Max Richter, eseguiti dalla violinista ucraina al teatro dell’Opera di Dubai lo scorso novembre. Ad accompagnare le due artiste ci sarà anche la talentosa Azzurra Naldi, giovanissima allieva della Scuola di Musica Appennino Sound di Castiglione dei Pepoli. Previsto nel corso della serata l’intervento del medico infettivologo Giulia Montorzi, che porterà la sua testimonianza raccontando le sue esperienze nelle missioni di soccorso umanitario. Al termine del concerto verrà offerto un brindisi di auguri per tutti gli ospiti, servito dalla Delegazione di Prato dell’Associazione Italiana Sommelier, e accompagnato dalle delizie artigianali delle attività del territorio. L’ingresso è a pagamento, con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la Fondazione AMI Prato, al numero 0574 801312 o alla mail [email protected].