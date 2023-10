Prato, omaggio a Cristina Campo a 100 anni dalla nascita

Prato, 26 ottobre 2023 - E' in arrivo l'ultimo incontro del ciclo di incontri condotto da David Fiesoli dal titolo "Imperdonabili", dedicato a tre importanti scrittrici e poetesse: Anna Achmatova, Simone Weil e Cristina Campo. "Imperdonabile è soprattutto il poeta", scriveva Cristina Campo, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. Imperdonabile è chi, lottando strenuamente, si sottrae alle dinamiche opportunistiche e degradanti del proprio tempo, perché è guidato da "una divorante passione di verità", e come i poeti è capace di visione totale, non appartiene ad alcuna corrente, ma - controcorrente - le naviga tutte. Come quelle scrittrici e poetesse che Guido Ceronetti definisce "filatrici d'inesprimibile, esseri magicamente femminili da cui discende la parola": irriducibili, chiare, profetiche, sono tre capisaldi della poesia e del pensiero.

In questo ultimo appuntamento, in programma sabato 28 ottobre alle 17 nella Sala conferenze della Biblioteca Lazzerini, David Fiesoli guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’opera e la figura di Cristina Campo, all’anagrafe Vittoria Guerrini, poetessa raffinatissima, una perla della cultura italiana del Novecento. Un ricordo di raffinatezza e sensibilità, a 100 anni dalla nascita, per i suoi versi sempre acuti, sempre incandescenti. Per informazioni chiamare lo 0574 1837800-7828 oppure mandare una mail all'indirizzo [email protected].