Prato, in Lazzerini si parla di Francia e Pasolini

Prato, 19 novembre 2024 - Per "Un autunno da sfogliare", un giovedì ricco di iniziative alla Biblioteca Lazzerini. Il 21 novembre alle 17 nella Sala conferenze si terrà il secondo incontro di "Vive la France", tre appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese, in collaborazione con l’associazione culturale Fil rouge di Prato, pensati per promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francese. Un modo per rendere accessibile anche al grande pubblico opere più o meno celebri della grande tradizione d’Oltralpe e d’Oltremare; un’occasione per suscitare curiosità e offrire momenti ricreativi e formativi con un approccio divulgativo. In questo secondo incontro Alice Toccafondi condurrà il pubblico attraverso "La febbre del detective e l'Enquêteur Amateur. La nascita del romanzo poliziesco nella Francia dell’«età dell’inchiesta»". Sherlock Holmes non lo avrebbe mai ammesso, ma il francese Auguste Dupin gli avrebbe dato del filo da torcere. Nato dalla penna di Poe, Dupin è il brillante protagonista di una pietra miliare del nascente genere giallo esplorato in Francia anche da Gaboriau, Leroux, Balzac, prima della rivoluzione di Simenon.

Per tutti gli amanti della lettura sempre giovedì 21 novembre alle 21 torna l'appuntamento con "Il Salotto del giovedì", il gruppo di lettura della Biblioteca Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro protagonista di questo nuovo incontro: "Una vita violenta" di Pier Paolo Pasolini. Il romanzo racconta la vera storia della vita breve, vissuta con passione, di Tommaso Puzilli, un giovane sottoproletario dei sobborghi romani. I piccoli furti, i rapporti con omosessuali, i vagabondaggi notturni, fino alla tragedia finale: il ritratto di un gruppo che vive al di fuori di ogni ordinamento sociale che lo possa condizionare. Pubblicato per la prima volta nel 1959, questo libro venne giudicato dalla critica uno dei romanzi più importanti del dopoguerra. Una rappresentazione "lucida e spietata, delle persone e degli atti, dell'ambiente e delle fatalità" (Carlo Emilio Gadda) delle borgate romane. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Biblioteca Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it.