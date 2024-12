Prato, al Politeama arriva il musical “A Christmas Carol”

Prato, 23 dicembre 2024 - Una musica calda, una melodia nell’aria, ed è subito Natale. È la voce di Matilde Rosati, cantautrice pratese, consigliera comunale, ex allieva della scuola di musical Arteinscena, ad accompagnare il video di auguri di Buone Feste della Fondazione Politeama Pratese alla città, scandendo in una carrellata di musica e immagini i momenti più emozionanti e gli spettacoli della stagione: l’artista pratese ha reinterpretato un classico del Natale, scritto nel 1945 da Robert Wells e Mel Tormé (ricantato, tra i vari, da Bublè, Ella Fitzgerald, Nat King Cole), scegliendo una versione originale in chiave jazz riarrangiata per questa occasione speciale da Gerardo Francesconi (ha curato anche produzione, mix e mastering), essenzialmente con piano, archi, contrabbasso e batteria. Il video viene diffuso attraverso il sito, i canali social del teatro e all’ingresso di quest’ultimo.

Natale per il Politeama è anche un altro classico delle feste che andrà in scena venerdì 27 dicembre, alle 21: il musical con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge, il celebre personaggio nato dalla penna di Charles Dickens. Catapultato nella piazza di una cittadina londinese di metà Ottocento, il pubblico assaporerà l’atmosfera di una storia senza tempo che dà speranza e insegna l’importanza della condivisione, complici le stupende melodie di Alan Menken, vincitore di ben otto premi Oscar. La trama è nota. È la vigilia di Natale e nella Londra del 1843 tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Scrooge mal sopporta questa festività: durante la cena riceve la visita dello spirito di Marley, il vecchio socio morto sette anni prima proprio la notte della vigilia di Natale, avvolto da pesanti catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stessa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per cambiare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l’immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

Il protagonista ha il volto di Roberto Ciufoli, reduce dallo show “Tale e Quale” su RaiUno e noto al grande pubblico per gli sketch televisivi de La Premiata Ditta con Pino Insegno: la sua verve comica non verrà meno sul palco pur nell’interpretazione di un personaggio burbero ed egoista come Scrooge nel musical prodotto da Compagnia dell’Alba e Aurora Eventi che promette una superlativa prova di recitazione, canto e ballo. Una storia che fa riflettere sull’avidità, l’indifferenza e il potere della trasformazione personale e che rappresenta «un’esortazione per tutti ad avere un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri», come sottolinea il regista Fabrizio Angelini che firma anche le coreografie. Un messaggio che diventa ancora più forte, aggiunge il regista, di fronte a «una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali pur nell’epoca dei social». Il tutto arricchito da una cornice musicale e un impianto scenografico che coniuga emozione e intrattenimento, rendendo questo spettacolo un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia.

A tal proposito, sono previste riduzioni sul prezzo del biglietto per gli spettatori under 14 a partire da 15 euro. Per gli adulti il costo varia da 20 a 45 euro. E prima dello spettacolo serale, a partire dalle ore 20, possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio su WhatsApp al numero 388 7897303. È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Informazioni: www.politeamapratese.it.